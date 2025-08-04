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МИД России заявил протест посольству ФРГ в Москве

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Посольству ФРГ в Москве был заявлен решительный протест в связи с высказываниями посла Германии в Японии Петры Зигмунд, ставящими под сомнение суверенитет РФ в отношении южных Курильских островов, сообщил в понедельник МИД России.

Источник: © РИА Новости

«Посольству ФРГ в Москве был заявлен решительный протест в связи с прозвучавшими 25 июля неприемлемыми высказываниями посла ФРГ в Японии Петры Зигмунд, ставящими под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении южных Курильских островов и тем самым представляющими собой откровенное посягательство на территориальную целостность Российской Федерации», — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Как подчеркнули в МИД РФ, что южные Курильские острова перешли к России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, закрепленным послевоенными договоренностями союзных держав, а также Уставом ООН.

«Германской стороне указано, что солидаризация с юридически ничтожными территориальными притязаниями официального Токио, корни которых в реваншистской интерпретации итогов Второй мировой войны, особенно кощунственна в год, когда прогрессивное человечество отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, над нацистской Германией и ее сателлитами, разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны», — отмечается в заявлении.

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