МИД России заявил протест посольству ФРГ в Москве

«Германской стороне указано, что солидаризация с юридически ничтожными территориальными притязаниями официального Токио, корни которых в реваншистской интерпретации итогов Второй мировой войны, особенно кощунственна в год, когда прогрессивное человечество отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, над нацистской Германией и ее сателлитами, разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны», — отмечается в заявлении.