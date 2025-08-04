СМИ: российская ракета РС-28 «Сармат» превосходит американские и китайские аналоги

Интерес к ней снова возник после сообщений о том, что США разместили две атомные подводные лодки вблизи российских вод, что побудило Москву активизировать свои стратегические возможности, говорится в статье.
Эта ракета, как подчеркивает издание, является краеугольным камнем российской доктрины стратегического сдерживания и разработана таким образом, чтобы превосходить американские и китайские аналоги как по дальности полета, так и по грузоподъемности.
«Сармат» — сверхтяжелая МБР на жидком топливе. Одним из ее наиболее впечатляющих аспектов является дальность полета, которая оценивается в 18 000 километров.
РС-28 «Сармат» весит 208 тонн и имеет длину 35 метров. Но что действительно отличает ее от западных аналогов, так это грузоподъемность: ракета может нести от 10 до 15 ядерных боеголовок. Ожидается, что некоторые варианты «Сармата» будут оснащены гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард», способными маневрировать в полете, уклоняясь от щитов противоракетной обороны.
Предполагаемая скорость выхода в орбитальное пространство у «Сармата» составляет до 7000 метров в секунду, а скорость при нанесении удара может составлять 3415 метров в секунду. Это еще больше усложняет усилия по обнаружению и перехвату с помощью традиционных радаров и спутниковых систем раннего предупреждения, подчеркивает News 18.
По мнению издания, российская ракета значительно превосходит американскую LGM-30G Minuteman III (с дальностью действия около 13 000 километров) и китайскую DF-41 (12 000 — 15 000 километров), особенно с точки зрения дальности и полезной нагрузки. При этом аналитики полагают, что она также представляет угрозу для таких стран, как Украина, Япония и Австралия, учитывая ее роль в ядерной доктрине России, пишет News 18.