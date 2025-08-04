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СМИ: российская ракета РС-28 «Сармат» превосходит американские и китайские аналоги

На фоне эскалации напряжения в отношениях между США и Россией в центре внимания вновь оказалось одно из самых смертоносных вооружений в ядерном арсенале России — межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат», получившая в НАТО название «Сатана-2», пишет News 18.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Интерес к ней снова возник после сообщений о том, что США разместили две атомные подводные лодки вблизи российских вод, что побудило Москву активизировать свои стратегические возможности, говорится в статье.

Эта ракета, как подчеркивает издание, является краеугольным камнем российской доктрины стратегического сдерживания и разработана таким образом, чтобы превосходить американские и китайские аналоги как по дальности полета, так и по грузоподъемности.

«Сармат» — сверхтяжелая МБР на жидком топливе. Одним из ее наиболее впечатляющих аспектов является дальность полета, которая оценивается в 18 000 километров.

Это позволяет ей поражать практически любую точку Земли, включая цели на Северном и Южном полюсах, что вызывает особую обеспокоенность в западных военных кругах из-за сложности перехвата такой траектории, отмечает издание.

РС-28 «Сармат» весит 208 тонн и имеет длину 35 метров. Но что действительно отличает ее от западных аналогов, так это грузоподъемность: ракета может нести от 10 до 15 ядерных боеголовок. Ожидается, что некоторые варианты «Сармата» будут оснащены гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард», способными маневрировать в полете, уклоняясь от щитов противоракетной обороны.

Предполагаемая скорость выхода в орбитальное пространство у «Сармата» составляет до 7000 метров в секунду, а скорость при нанесении удара может составлять 3415 метров в секунду. Это еще больше усложняет усилия по обнаружению и перехвату с помощью традиционных радаров и спутниковых систем раннего предупреждения, подчеркивает News 18.

Развертывание Россией «Сарматов» многие эксперты расценивают как прямой вызов ракетному потенциалу США и стран НАТО.

По мнению издания, российская ракета значительно превосходит американскую LGM-30G Minuteman III (с дальностью действия около 13 000 километров) и китайскую DF-41 (12 000 — 15 000 километров), особенно с точки зрения дальности и полезной нагрузки. При этом аналитики полагают, что она также представляет угрозу для таких стран, как Украина, Япония и Австралия, учитывая ее роль в ядерной доктрине России, пишет News 18.

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