СМИ: российская ракета РС-28 «Сармат» превосходит американские и китайские аналоги

По мнению издания, российская ракета значительно превосходит американскую LGM-30G Minuteman III (с дальностью действия около 13 000 километров) и китайскую DF-41 (12 000 — 15 000 километров), особенно с точки зрения дальности и полезной нагрузки. При этом аналитики полагают, что она также представляет угрозу для таких стран, как Украина, Япония и Австралия, учитывая ее роль в ядерной доктрине России, пишет News 18.