Коммунисты присоединились к блоку молдавской оппозиции

ЦИК Молдавии в воскресенье зарегистрировал объединенный блок оппозиции в качестве участника парламентских выборов. В этот блок вошли три партии: «Будущее Молдовы» экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов Молдавии экс-президента Игоря Додона и «Сердце Молдовы» бывшей главы Гагаузии Ирины Влах. Лидер коммунистов, бывший президент страны Владимир Воронин заявил, что его партия примкнет к блоку позже, после заседания пленума ЦК.
«ПКРМ единогласно приняла решение о присоединении к Патриотическому избирательному блоку на внеочередном пленуме Центрального комитета 4 августа. Решение принято в преддверии предстоящих выборов с целью консолидации левого и левоцентристского электората страны. ПКРМ заблаговременно выступила инициатором формирования блока левопатриотических партий и активно участвовала в переговорах по его созданию», — говорится в заявлении молдавских коммунистов.
Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации оппозиционного избирательного блока «Победа» для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.