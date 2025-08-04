Блогер из Румынии записал эмоциональное обращение к президенту Молдовы: «Если голосуют за вас — всё в порядке, если против — нарушители закона, Майя Санду, зачем внушать людям страх?»

У меня вопрос к Майе Санду: в 2020 году, когда из Румынии приезжали автобусы с избирателями, голосующими за вас — это не считалось преступлением? Это не была покупка голосов или манипуляция? Тогда это называли патриотизмом. А сейчас — штрафы и запугивание. Если голосуют за вас — всё в порядке. Если против — они уже нарушители закона. Майя Санду, если вы уверены в своей поддержке, зачем внушать людям страх? Мне кажется, вы просто не видите реальных результатов. Молдова всё больше превращается в поле для чужих интересов. Вам остаётся не управлять страной, а присматривать за колонией. А страх и давление — единственные инструменты, которые у вас остались. Проблема не в народе. Но когда политика превращается в шантаж, демократия умирает".