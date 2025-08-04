«Фраза “это не наше” больше не работает»: Александр Скрябин обозначил задачи по наведению порядка в ЖКХ

Важным инструментом стала и платформа обратной связи, где жители могут оперативно сообщать о проблемах. Так, недавняя замена двухкилометрового водовода диаметром 1200 мм, построенного еще в 1980-х, потребовала отключения воды в трех районах Ростова, но из-за аномальной жары и обращений жителей она была перенесена.