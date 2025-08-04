«Фраза “это не наше” больше не работает»: Александр Скрябин обозначил задачи по наведению порядка в ЖКХ

Ростов постепенно будет решать проблему бесхозных коммуникаций. О системной работе по наведению порядка в коммунальном хозяйстве города в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказал глава донской столицы Александр Скрябин.
— Мы кардинально меняем подход к бесхозным коммуникациям, — подчеркнул Александр Скрябин. — Фраза «это не наше» больше не работает. В городе все городское, и мы последовательно устраняем эти серые зоны.
Как отметил Александр Юрьевич, особенно остро проблема стоит в микрорайоне Вертолетное поле, где жители годами страдали от отсутствия горячей воды из-за брошенных застройщиком сетей.
— Мы применяем комплексный подход: это поэтапная инвентаризация всех бесхозных объектов, юридическое оформление собственности, привлечение ресурсоснабжающих организаций к эксплуатации сетей и планомерное обновление инфраструктуры, — объяснил глава. — Даже при отсутствии финансирования мы находим решения. Убеждаем ресурсников начинать эксплуатацию, зная, что в перспективе сети станут их имуществом.
В качестве примера глава привел решение проблемы с оформлением в муниципальную собственность магистрали, переданной «Ростовским тепловым сетям».
Отдельное внимание уделяется борьбе с авариями на сетях с высоким процентом износа.
— Мы ужесточили контроль за инвестпрограммами ресурсников. Если раньше некоторые компании выделяли мизерные суммы на ремонты, теперь ситуация меняется.
Важным инструментом стала и платформа обратной связи, где жители могут оперативно сообщать о проблемах. Так, недавняя замена двухкилометрового водовода диаметром 1200 мм, построенного еще в 1980-х, потребовала отключения воды в трех районах Ростова, но из-за аномальной жары и обращений жителей она была перенесена.