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Вместо посла: назначен новый временный поверенный в делах посольства США в Кишинёве

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Новым Временным поверенным в делах посольства США в Кишинёве стал Ник Петрович, сообщается на официальной странице диппредставительства в соцсети.

Источник: Sputnik.md

Ник Петрович является сотрудником Службы дипломатической безопасности и ранее уже работал в Молдове в период с 2008 по 2011 годы.

Карьерный дипломат Дипломатической службы США, господин Петрович является специальным агентом Службы дипломатической безопасности, проходил службы в Порт-о-Пренс, Кабуле, Нджамене, Луанде, Канберре и Сараево. С 2008 по 2011 год он уже работал в посольстве США в Кишинёве в должности регионального офицера по безопасности.

говорится в заявлении посольства

Последний посол США в Молдове Кент Логсдон завершил свою миссию в стране в конце мая 2024 года. В последний месяц своего пребывания на посту он провел встречи с руководством страны, министром иностранных дел республики, а также посетил Тирасполь, где побеседовал с главой Приднестровья.

Президент Молдовы Майя Санду 28 мая наградила Логсдона Орденом Почета.

На посту посла США в Молдове Логсдона должна была сменить Келли Адамс-Смит, документ о ее назначении 14 марта подписал президент Джо Байден. Однако в Молдову Смит так и не приехала. В марте текущего года решение о ее назначении было возвращено президенту США — уже новоизбранному Дональду Трампу.

В телеэфире глава МИД Молдовы Михаил Попшой выражал надежду, что посол США в Кишиневе все же будет назначен и «сильное присутствие США в республике сохранится».

Посол США в Молдове, таким образом, отсутствует уже более года.

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