Вместо посла: назначен новый временный поверенный в делах посольства США в Кишинёве

Ник Петрович является сотрудником Службы дипломатической безопасности и ранее уже работал в Молдове в период с 2008 по 2011 годы.
Карьерный дипломат Дипломатической службы США, господин Петрович является специальным агентом Службы дипломатической безопасности, проходил службы в Порт-о-Пренс, Кабуле, Нджамене, Луанде, Канберре и Сараево. С 2008 по 2011 год он уже работал в посольстве США в Кишинёве в должности регионального офицера по безопасности.
Последний посол США в Молдове Кент Логсдон завершил свою миссию в стране в конце мая 2024 года. В последний месяц своего пребывания на посту он провел встречи с руководством страны, министром иностранных дел республики, а также посетил Тирасполь, где побеседовал с главой Приднестровья.
Президент Молдовы Майя Санду 28 мая наградила Логсдона Орденом Почета.
На посту посла США в Молдове Логсдона должна была сменить Келли Адамс-Смит, документ о ее назначении 14 марта подписал президент Джо Байден. Однако в Молдову Смит так и не приехала. В марте текущего года решение о ее назначении было возвращено президенту США — уже новоизбранному Дональду Трампу.
В телеэфире глава МИД Молдовы Михаил Попшой выражал надежду, что посол США в Кишиневе все же будет назначен и «сильное присутствие США в республике сохранится».
Посол США в Молдове, таким образом, отсутствует уже более года.