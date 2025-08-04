Вместо посла: назначен новый временный поверенный в делах посольства США в Кишинёве

На посту посла США в Молдове Логсдона должна была сменить Келли Адамс-Смит, документ о ее назначении 14 марта подписал президент Джо Байден. Однако в Молдову Смит так и не приехала. В марте текущего года решение о ее назначении было возвращено президенту США — уже новоизбранному Дональду Трампу.