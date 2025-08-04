Захарова заявила, что критика референдумов вернулась Канаде бумерангом

Она отметила, что канадские власти сами оказались в ситуации, когда «премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит и министр юстиции региона Микки Эмери потребовали от избирательной комиссии устранить препятствия для организации референдума по вопросу отделения от Канады».
Альберта — это одна из десяти провинций Канады. Она расположена в западной части страны, ее столица — город Эдмонтон, а крупнейший город — Калгари. Западная Канада — это экономико-географический регион страны, в который входят четыре провинции: Британская Колумбия, Альберта, Саскачеван и Манитоба.
Захарова подчеркнула, что вся санкционная политика Канады «держится на ложном утверждении о якобы нелегитимности референдумов» и без этого тезиса «от аргументации не остается и следа». При этом в Западной Канаде растет недовольство федеральным правительством, а «согласно опросам, каждый третий житель провинции Манитоба уже не видит свое будущее в едином канадском государстве».
Ранее Захарова отметила, что у самой Канады есть проблемы с независимостью и территориальной целостностью, напомнив, что американский президент Дональд Трамп предлагал сделать страну 51-м штатом США.
Он же называл страну «нежизнеспособной». Трамп утверждал, что объединение принесло бы Канаде выгоды, включая снижение налогов и усиление защиты.