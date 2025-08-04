Захарова заявила, что критика референдумов вернулась Канаде бумерангом

Захарова подчеркнула, что вся санкционная политика Канады «держится на ложном утверждении о якобы нелегитимности референдумов» и без этого тезиса «от аргументации не остается и следа». При этом в Западной Канаде растет недовольство федеральным правительством, а «согласно опросам, каждый третий житель провинции Манитоба уже не видит свое будущее в едином канадском государстве».