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В секторе Газа заявили о разрушении 85% объектов гражданской инфраструктуры

Министр подчеркнул, что экономическая ситуация крайне тяжелая: 85% гражданской инфраструктуры полностью разрушено — квартиры, дома, дороги, системы электро- и водоснабжения, а также коммерческие и экономические объекты наряду с другими учреждениями.

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удары Израиля по сектору Газа разрушили около 85% объектов гражданской инфраструктуры. Об этом заявил министр экономики Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммад аль-Амур, информирует РИА Новости.

Министр подчеркнул, что экономическая ситуация крайне тяжелая: 85% гражданской инфраструктуры полностью разрушено — квартиры, дома, дороги, системы электро- и водоснабжения, а также коммерческие и экономические объекты наряду с другими учреждениями.

Израильская армия 18 мая объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в ходе широкомасштабной наземной операции «Колесницы Гидеона». Ее целью определен окончательный разгром палестинского движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о планах взять под контроль всю территорию сектора. -0-

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