В секторе Газа заявили о разрушении 85% объектов гражданской инфраструктуры

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удары Израиля по сектору Газа разрушили около 85% объектов гражданской инфраструктуры. Об этом заявил министр экономики Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммад аль-Амур, информирует РИА Новости.
Министр подчеркнул, что экономическая ситуация крайне тяжелая: 85% гражданской инфраструктуры полностью разрушено — квартиры, дома, дороги, системы электро- и водоснабжения, а также коммерческие и экономические объекты наряду с другими учреждениями.
Израильская армия 18 мая объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в ходе широкомасштабной наземной операции «Колесницы Гидеона». Ее целью определен окончательный разгром палестинского движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о планах взять под контроль всю территорию сектора. -0-