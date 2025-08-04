МИД: Россия больше не считает себя связанной ограничениями по РСМД

«Так как наши многократные предостережения на этот счёт были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями», — заявил МИД РФ, его заявление опубликовано на сайте министерства.