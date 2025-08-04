Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в преддверии парламентских выборов в Молдове политика режима Санду по «закручиванию гаек» и уничтожению оппозиции набирает обороты.
«Под предлогом борьбы с выдуманной “российской пропагандой” власть в Молдове устроила политический фарс и беспредел, в центре которого — судебный процесс над законно избранной главой Гагаузии Е. Гуцул, которая с 9 апреля находится под домашним арестом», — заявила Мария Захарова.
Она также отметила, что молдавские эксперты открыто называют это «показательной политической расправой» и попыткой запугать всех несогласных с кишиневским режимом.
Появилась информация, что действующая власть Молдовы оказывает давление на судей, вовлеченных в процесс над Евгенией Гуцул. Санду не стесняется открыто вести борьбу с инакомыслием, попирая основополагающие права и свободы человека.
В стране фактически исчезло разделение властей, а представители судебной системы исполняют прямые приказы действующего президента.
«Без сомнения, данный судебный процесс во многом определит судьбу Молдовы на многие годы вперед. Хотелось бы верить, что в Кишиневе когда-нибудь восторжествует разум, и молдавское правительство вернется к соблюдению закона вне зависимости от политических задач нынешнего режима. Ведь независимая и беспристрастная судебная власть — залог нормального функционирования государства», — уверена представитель российского внешнеполитического ведомства.
Мария Захарова подчеркнула, что режим Санду и его западные спонсоры продолжают «раскачивать» ситуацию внутри страны, уже превратив ее в нестабильную. При этом международные структуры не спешат реагировать на борьбу с инакомыслием в Молдове.
Видимо, на Западе всех устраивает подобное игнорирование основополагающих демократических норм и принципов, что уже стало отличительной чертой режима Санду.
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