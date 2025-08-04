СВР: Британия планирует атаки на танкеры с нефтью из России с помощью Украины

«Это будет сделано для того, чтобы надавить на Россию, а с другой стороны [надавить] на некоторые страны, которые отказались от предложения Трампа прекратить торговлю нефтью с Россией. К таким странам относятся Индия, Китай и Бразилия. Поэтому не исключено, что как раз где-то у побережья этих стран, в нейтральных водах, скорее всего будут такого рода диверсии», — сказал он.