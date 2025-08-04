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Пассажирка автобуса в Новой Зеландии перевозила ребенка в чемодане

Уточняется, что у ребенка была повышена температура, однако в остальном она не пострадала.

Женщина в Новой Зеландии перевозила двухлетнего ребенка в чемодане, пишет издание New Zealand Herald. Об этом информирует РИА Новости.

Как заявили в правоохранительных органах, в воскресенье полиции сообщили о женщине, которая попросила открыть багажное отделение во время остановки в населенном пункте Каиваке. По словам инспектора, водитель забеспокоился, когда увидел, что чемодан движется. Когда чемодан открыли, в нем нашли двухлетнюю девочку.

Уточняется, что у ребенка была повышена температура, однако в остальном она не пострадала.

Перевозившая сумку с ребенком 27-летняя женщина была арестована, ее обвинили в жестоком обращении с ребенком.