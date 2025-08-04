The National: ХАМАС готово к переговорам об урегулировании в Газе и освобождении заложников

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палестинское движение ХАМАС готово вести переговоры о всеобъемлющем урегулировании конфликта в секторе Газа и освобождении всех заложников. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание The National, информирует ТАСС.
По их данным, в настоящий момент США обсуждают проект документа с Израилем, а также с посредниками из Египта и Катара.
Ранее издание The New York Times сообщало, что Израиль и США планируют выдвинуть ХАМАС ультиматум по заложникам, невыполнение которого повлечет за собой расширение военной операции Израиля в секторе Газа. -0-
Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.Читать дальше