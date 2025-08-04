Президент Чехии Павел допустил существование Украины при потере части территорий

«Если ценой ее суверенитета станет часть территорий — пусть так и будет», — сказал чешский лидер в интервью BBC. Российскими Чехия их никогда не признает, уточнил Павел.
Четыре новых региона — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — вошли в состав России в сентябре 2022 года. Республика Крым стала российским регионом в марте 2014-го. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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