Без увольнительных причин

Третий «эпизод» связан непосредственно с самим господином Быкаризом. Так, прокуратура указала, что якобы аффилированное Игорю Быкаризу и его сыну Максиму ООО «Стройтехресурс» построило в Краснокамске два здания под складские помещения. Подчиненный главе округа отдел градостроительства и архитектуры администрации выдал сначала разрешение на строительство объектов, а затем и на ввод их в эксплуатацию. По мнению прокуратуры, Игорь Быкариз должен был уведомить соответствующую комиссию о возможной личной заинтересованности и конфликте интересов, однако не сделал этого. В итоге надзорный орган пришел к выводу, что глава округа допустил существенные нарушения антикоррупционного законодательства и должен быть отправлен в отставку. Соответствующее представление было внесено в думу Краснокамского округа, но депутаты проголосовали против удаления главы с должности. Это решение послужило поводом для обращения в суд.