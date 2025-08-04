Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Чехии Павел призвал Украину признать потерю территорий ради выживания

Если за сохранение суверенитета Украине потребуется заплатить потерей территорий, «пусть так и случится», заявил Петр Павел.

Источник: Аргументы и факты

Украине необходимо признать потерю территорий ради выживания. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью BBC.

«Мы хотим, чтобы она выжила в качестве независимого суверенного государства», — сказал политик, отметив, что если за сохранение суверенитета Украине потребуется заплатить потерей территорий, «пусть так и случится».

По словам чешского лидера, сейчас Украина, несмотря на поддержку стран Запада, не находится в том положении, при котором могла бы вернуть потерянные территории «в короткие сроки и без существенных человеческих потерь».

Ранее сообщалось, что Чехия отказалась присоединяться к закупке вооружений для Украины у США. Чешский премьер Петр Фиала заявил, что Прага помогает Украине другими способами.