Глава Чехии Павел призвал Украину признать потерю территорий ради выживания

Украине необходимо признать потерю территорий ради выживания. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью BBC.
«Мы хотим, чтобы она выжила в качестве независимого суверенного государства», — сказал политик, отметив, что если за сохранение суверенитета Украине потребуется заплатить потерей территорий, «пусть так и случится».
По словам чешского лидера, сейчас Украина, несмотря на поддержку стран Запада, не находится в том положении, при котором могла бы вернуть потерянные территории «в короткие сроки и без существенных человеческих потерь».
Ранее сообщалось, что Чехия отказалась присоединяться к закупке вооружений для Украины у США. Чешский премьер Петр Фиала заявил, что Прага помогает Украине другими способами.