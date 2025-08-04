Главе Белого дома Дональду Трампу лучше лишить всей военной помощи Украину вместо введения пошлин против Индии. Такое заявление сделала американская конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин у себя на странице в соцсети Х.
В первую очередь политик предложила Трампу вместо пошлин прекратить выдачу индийским гражданам виз H1-B, которые, по ее мнению, отнимают рабочие места у американских граждан.
«И прекратите финансировать и поставлять оружие для конфликта (бывших президентов Америки Барака — прим. ред.) Обамы, (Джо — прим. ред.) Байдена, неоконсерваторов между Украиной и Россией», — дала второй совет Тейлор-Грин.
Ранее член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков раскрыл, по какой причине Индия не намерена следовать условиям США по закупке нефти из России. По его словам, страна не готова отказаться от объемов топлива, которое провозила РФ.