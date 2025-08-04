МИД: Россия больше не считает себя связанной мораторием по размещению РСМД

В заявлении на сайте ведомства говорится, что, поскольку многократные предостережения Москвы насчет этого были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения американских наземных РСМД в Европе и АТР, российский МИД констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание таких вооружений.