МИД: Россия больше не считает себя связанной мораторием по размещению РСМД

Россия более не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования (РСМД), заявили в МИД РФ.
В заявлении на сайте ведомства говорится, что, поскольку многократные предостережения Москвы насчет этого были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения американских наземных РСМД в Европе и АТР, российский МИД констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание таких вооружений.
«Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями», — подчеркнули в МИД.
Отмечается, что решения по конкретным параметрам мер реагирования будет принимать руководство РФ на основе межведомственного анализа масштабов развертывания западных РСМД наземного базирования и общего развития ситуации.
Ранее в Кремле заявляли, что Россия оставляет за собой свободу действий на развертывание ракет.