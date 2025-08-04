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МИД: Россия больше не считает себя связанной мораторием по размещению РСМД

В МИД РФ заявили, что страна отказалась от моратория на ракеты средней и меньшей дальности.

Источник: Аргументы и факты

Россия более не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования (РСМД), заявили в МИД РФ.

В заявлении на сайте ведомства говорится, что, поскольку многократные предостережения Москвы насчет этого были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения американских наземных РСМД в Европе и АТР, российский МИД констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание таких вооружений.

«Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями», — подчеркнули в МИД.

Отмечается, что решения по конкретным параметрам мер реагирования будет принимать руководство РФ на основе межведомственного анализа масштабов развертывания западных РСМД наземного базирования и общего развития ситуации.

Ранее в Кремле заявляли, что Россия оставляет за собой свободу действий на развертывание ракет.