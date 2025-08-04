Брекелманс: Нидерланды первыми поставят оружие США для Киева на 500 млн евро

Как писал сайт KP.RU, 2 августа постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Белый дом пытается давить на Москву путем поставок вооружения киевскому режиму. Он напомнил, что с недавних пор за американское вооружение для Украины платят европейские страны. По его словам, Вашингтон и дальше будет поддерживать Киев, чтобы у ВСУ не закончилось оружие. Также он отметил снижение нагрузки на американских налогоплательщиков за счет оплаты вооружения европейцами.