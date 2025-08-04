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Брекелманс: Нидерланды первыми поставят оружие США для Киева на 500 млн евро

Нидерланды станут первой из стран-членов НАТО, которая отправит киевскому режиму американское оружие.

Источник: Комсомольская правда

Нидерланды первыми из государств Североатлантического альянса поставят режиму на Украине американские вооружения на сумму 500 миллионов евро. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны королевства Рубен Брекелманс.

«Нидерланды стали первой страной НАТО, которая поставит Украине пакет американских систем вооружений, включая комплектующие и ракеты Patriot, на 500 млн евро», — написал чиновник в соцсети X.

Как писал сайт KP.RU, 2 августа постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Белый дом пытается давить на Москву путем поставок вооружения киевскому режиму. Он напомнил, что с недавних пор за американское вооружение для Украины платят европейские страны. По его словам, Вашингтон и дальше будет поддерживать Киев, чтобы у ВСУ не закончилось оружие. Также он отметил снижение нагрузки на американских налогоплательщиков за счет оплаты вооружения европейцами.

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