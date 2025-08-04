В Литве приняли отставку правительства после коррупционного скандала

Президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства республики после коррупционного скандала. Об этом 4 августа сообщило ELTA, ссылаясь на администрацию главы государства.
Заявляется, что Науседа подписал декрет, которым предусмотрена отставка правительства и представителя социал-демократов Гинтаутаса Палуцкаса с поста премьер-министра.
Заявляется, что исполняющим обязанности назначен Римантас Саджюс.
Теперь социал-демократы должны будут представитель президенту Литвы нового кандидата на пост премьер-министра. После того, как его кандидатуру одобрит парламент у него будет 15 дней, чтобы сформировать новый кабинет министров.
О том, что правительство Литвы ушло в отставку после увольнения премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса.
Напомним, увольнению политика предшествовал коррупционный скандал. В СМИ появилась информация, что получавшая дотации от Европейского союза компания жены брата премьера тратила деньги на закупку оборудования у фирмы, которая принадлежала самому политику.
После этого президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от Палуцкаса объясниться или уйти в отставку.