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В Литве приняли отставку правительства после коррупционного скандала

Президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства республики после коррупционного скандала.

Президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства республики после коррупционного скандала. Об этом 4 августа сообщило ELTA, ссылаясь на администрацию главы государства.

Заявляется, что Науседа подписал декрет, которым предусмотрена отставка правительства и представителя социал-демократов Гинтаутаса Палуцкаса с поста премьер-министра.

Заявляется, что исполняющим обязанности назначен Римантас Саджюс.

Теперь социал-демократы должны будут представитель президенту Литвы нового кандидата на пост премьер-министра. После того, как его кандидатуру одобрит парламент у него будет 15 дней, чтобы сформировать новый кабинет министров.

О том, что правительство Литвы ушло в отставку после увольнения премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса.

Напомним, увольнению политика предшествовал коррупционный скандал. В СМИ появилась информация, что получавшая дотации от Европейского союза компания жены брата премьера тратила деньги на закупку оборудования у фирмы, которая принадлежала самому политику.

После этого президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от Палуцкаса объясниться или уйти в отставку.