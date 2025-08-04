Книгу лауреата Пулитцеровской премии Тартт запретили к продаже в Белоруссии

Министерство информации Белоруссии объявило книгу «Тайная история» лауреата Пулитцеровской премии Донны Тартт запрещенной к продаже в стране.
Белорусское ведомство также дополнило перечень запрещенных к продаже книг «Колыбельной» и «Невидимкой» Чака Паланика, «Топазом» и «Экстазом» Рю Мураками.
Распространитель печатных изданий может быть лишен свидетельства о государственной регистрации, если будет распространять какую-либо книгу из списка.
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