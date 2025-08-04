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Нидерланды поставят Украине системы вооружения на 500 миллионов евро

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил в соцсети Х, что страна первой из союзников по НАТО поставит Украине пакет американских систем вооружения на сумму 500 миллионов евро.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил в соцсети Х, что страна первой из союзников по НАТО поставит Украине пакет американских систем вооружения на сумму 500 миллионов евро.

По словам министра, Украине сейчас необходимо больше средств ПВО и боеприпасов и в пакет войдут комплектующие и ракеты Patriot.

Владимир Зеленский также подтвердил, что Нидерланды передадут Украине американское вооружение, в том числе ракеты для Patriot. «Искренне благодарен Нидерландам за существенный вклад в усиление украинского воздушного щита», — написал он в своем Телеграм-канале.

Зеленский также отметил, что это решение стало одним из практических результатов саммита НАТО в Гааге и поблагодарил генсека НАТО Марка Рютте за решительность.

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