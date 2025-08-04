Россия прекращает действие объявленного ею моратория на развертывание РСМД

4 августа, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Россия прекращает действие объявленного ею моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСДМ), условия для сохранения этого моратория исчезли. Об этом говорится в заявлении МИД России, сообщает БЕЛТА.
В российском дипведомстве обратили внимание на шаги коллективного Запада в области распространения РСМД и констатировали, что они создают прямую угрозу безопасности РФ. Это потребует мер с российской стороны, подчеркивается в заявлении.
«Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями», — заявили в МИД РФ.
В российском дипведомстве напомнили, что на фоне целенаправленных шагов США, в результате которых в 2019 году прекратились действие и существование Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, РФ инициативно прилагала усилия к поддержанию сдержанности в данной сфере. В частности, это нашло отражение в заявлениях, сделанных на высшем уровне в период 2019—2020 годов и предусматривавших добровольное принятие российской стороной односторонних самоограничений на размещение РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах мира не появятся аналогичные ракетные вооружения американского производства. При этом к странам НАТО с российской стороны был обращен прямой призыв объявить встречный мораторий на развертывание оружейных систем, ранее запрещенных по Договору о РСМД, а к союзникам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе — поддержать усилия РФ по недопущению гонки таких вооружений.
«Однако приходится констатировать, что российские инициативы не встретили взаимности. США и их союзники не только открыто обозначили планы по размещению американских наземных РСМД в различных регионах, но и уже значительно продвинулись в практической реализации своих намерений. Возрастающий массив объективных данных свидетельствует, в частности, о следующем: испытания базовых версий указанных вооружений, разрабатываемых Вашингтоном в широком спектре вариаций, в основном завершены либо находятся на финальной стадии; начато серийное производство некоторых из таких систем; для обеспечения их передового развертывания и применения Пентагоном формируются и дислоцируются в соответствующих регионах специализированные подразделения и командования; под эти задачи также готовится необходимая инфраструктура; учащаются случаи непосредственного перемещения ракетных комплексов упомянутой дальности в районы совместной с союзниками военно-тренировочной деятельности вне национальной территории США», — указали в МИД РФ.
«Решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством Российской Федерации на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности», — подчеркнули в МИД РФ. -0-