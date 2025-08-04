Россия прекращает действие объявленного ею моратория на развертывание РСМД

В российском дипведомстве напомнили, что на фоне целенаправленных шагов США, в результате которых в 2019 году прекратились действие и существование Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, РФ инициативно прилагала усилия к поддержанию сдержанности в данной сфере. В частности, это нашло отражение в заявлениях, сделанных на высшем уровне в период 2019—2020 годов и предусматривавших добровольное принятие российской стороной односторонних самоограничений на размещение РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах мира не появятся аналогичные ракетные вооружения американского производства. При этом к странам НАТО с российской стороны был обращен прямой призыв объявить встречный мораторий на развертывание оружейных систем, ранее запрещенных по Договору о РСМД, а к союзникам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе — поддержать усилия РФ по недопущению гонки таких вооружений.