Осиповичская компания скрыла от налоговой более Br9 млн выручки. Рассказываем подробности

Осиповичская компания скрыла от налогообложения более Br9 млн выручки, возбуждено уголовное дело, сказано в телеграм-канале Комитета госконтроля Беларуси.
Сообщается, что организация с 2016 года осуществляла розничную торговлю в Осиповичском районе в 14 продуктовых магазинах, а также в двух объектах общественного питания. Было установлено, что полученная от продажи продуктов за наличный расчет выручка только частично проводились через кассово-суммирующие аппараты.
Сокрытые деньги частично шли на выплату зарплаты в конвертах. Кроме того, эти денежные средства были использованы для закупки товаров на оптовом рынке, чтобы затем продать их через торговые объекты без документов.
По предварительным данным, компания за 2016−2024 годы скрыла от налогообложения выручку на сумму свыше Br9 млн, а сумма неуплаченных налогов составила более Br1,3 млн.
По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении директора и главного бухгалтера компании возбуждено уголовное дело. -0-