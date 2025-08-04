Осиповичская компания скрыла от налоговой более Br9 млн выручки. Рассказываем подробности

Сообщается, что организация с 2016 года осуществляла розничную торговлю в Осиповичском районе в 14 продуктовых магазинах, а также в двух объектах общественного питания. Было установлено, что полученная от продажи продуктов за наличный расчет выручка только частично проводились через кассово-суммирующие аппараты.