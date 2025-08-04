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Осиповичская компания скрыла от налоговой более Br9 млн выручки. Рассказываем подробности

Сокрытые деньги частично шли на выплату зарплаты в конвертах. Кроме того, эти денежные средства были использованы для закупки товаров на оптовом рынке, чтобы затем продать их через торговые объекты без документов.

Осиповичская компания скрыла от налогообложения более Br9 млн выручки, возбуждено уголовное дело, сказано в телеграм-канале Комитета госконтроля Беларуси.

Сообщается, что организация с 2016 года осуществляла розничную торговлю в Осиповичском районе в 14 продуктовых магазинах, а также в двух объектах общественного питания. Было установлено, что полученная от продажи продуктов за наличный расчет выручка только частично проводились через кассово-суммирующие аппараты.

Сокрытые деньги частично шли на выплату зарплаты в конвертах. Кроме того, эти денежные средства были использованы для закупки товаров на оптовом рынке, чтобы затем продать их через торговые объекты без документов.

По предварительным данным, компания за 2016−2024 годы скрыла от налогообложения выручку на сумму свыше Br9 млн, а сумма неуплаченных налогов составила более Br1,3 млн.

По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении директора и главного бухгалтера компании возбуждено уголовное дело. -0-