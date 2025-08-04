Украина стала заложницей Запада: Тимошенко заявила, что страна теряет свой суверенитет

Западные страны под угрозой отказа в кредитах ввели неприемлемый контроль над украинскими государственными институтами, государственными банками, монополиями, подрывая суверенитет страны, говорит Тимошенко. Политик подчеркнула, что подобные действия Запада являются несправедливыми по отношению к своему уязвимому союзнику.