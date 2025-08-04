Из-за контроля западных стран Украина стремительно теряет собственный суверенитет и превращается в бесправную колонию. Об этом заявила в интервью британскому изданию Times бывший украинский премьер и руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Западные страны под угрозой отказа в кредитах ввели неприемлемый контроль над украинскими государственными институтами, государственными банками, монополиями, подрывая суверенитет страны, говорит Тимошенко. Политик подчеркнула, что подобные действия Запада являются несправедливыми по отношению к своему уязвимому союзнику.
По ее мнению, запад превратил Незалежную настоящую «бесправную колонию». Тимошенко отметила, что сейчас государству приходится оплачивать поддержку и кредиты своим суверенитетом.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что руководство Украины является нелегитимным. Он сообщал, что в настоящий момент множество законов украинской Конституции нагло нарушаются в стране.