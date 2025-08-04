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Китай отклонил требования США об остановке закупок российской нефти

Пекин отверг призывы Соединенных Штатов прекратить импорт нефти из России.

Пекин отверг призывы Соединенных Штатов прекратить импорт нефти из России. Об этом сообщает Associated Press.

В заявлении Министерства иностранных дел Китая подчеркивается, что страна будет самостоятельно определять способы обеспечения своих энергетических потребностей, исходя из собственных национальных интересов.

Также было отмечено, что «принуждение и давление» не приведут к желаемым результатам и Китай намерен решительно отстаивать свой суверенитет, безопасность и интересы развития.

Ранее сообщалось, что Индия также проигнорировала угрозы президента США Дональда Трампа насчет покупки российской нефти.

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