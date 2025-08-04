Китай отклонил требования США об остановке закупок российской нефти

Пекин отверг призывы Соединенных Штатов прекратить импорт нефти из России. Об этом сообщает Associated Press.
В заявлении Министерства иностранных дел Китая подчеркивается, что страна будет самостоятельно определять способы обеспечения своих энергетических потребностей, исходя из собственных национальных интересов.
Также было отмечено, что «принуждение и давление» не приведут к желаемым результатам и Китай намерен решительно отстаивать свой суверенитет, безопасность и интересы развития.
Ранее сообщалось, что Индия также проигнорировала угрозы президента США Дональда Трампа насчет покупки российской нефти.
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