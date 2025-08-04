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Индия обвинила США в нападках из-за российской нефти

Индия подверглась нападкам Соединенных Штатов Америки (США) за импорт нефти из России.

Индия подверглась нападкам Соединенных Штатов Америки (США) за импорт нефти из России. Такое заявление 4 августа сделало Министерство иностранных дел (МИД) южноазиатской страны.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что ранее Вашингтон поощрял такой импорт для стабильности мировых энергетических рынков.

«Страны, критикующие Индию за покупку энергоносителей у РФ, сами торгуют с Россией», — подчеркнули в МИД республики.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Индия откажется от российской нефти ради сделки с Вашингтоном. Однако официальный Нью-Дели дал понять, что не планирует принимать соответствующие решение, несмотря на угрозы Соединённых Штатов.

В свою очередь Трамп сообщил, что планирует существенно повысить пошлины для Индии «из-за закупки огромных объемов российской нефти».

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