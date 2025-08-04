Дипломат отметил, что на самом деле Индия начала импортировать российскую нефть, потому что традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта, при этом США в то время активно поощряли такой импорт Индии для укрепления стабильности мировых энергетических рынков.