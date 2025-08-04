Индия жестко ответила США на угрозы вторичных санкций: страна будет отстаивать свой суверенитет

Индия стала объектом нападок со стороны Запада за импорт российской нефти, хотя ранее США поддерживали такие закупки для стабильности мировых энергорынков. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Рандхир Джайсвал в распространенном заявлении.
«Индия стала объектом нападок со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза за импорт нефти из России после начала конфликта на Украине», — сказал он.
Дипломат отметил, что на самом деле Индия начала импортировать российскую нефть, потому что традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта, при этом США в то время активно поощряли такой импорт Индии для укрепления стабильности мировых энергетических рынков.
Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности, указал Джайсвал.
Как писал сайт KP.RU, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что значительно повысит пошлины в отношении Индии, если страна будет осуществлять импорт или перепродажу нефти из России. По его словам, Индия не только покупает огромные объемы российской нефти, но и продает значительную часть топлива на свободном рынке, получая существенную прибыль для страны.
Накануне агентство Bloomberg отметило, что Индии грозят убытки на миллиарды долларов, если она откажется от закупок российской нефти, как того требует от Нью-Дели глава Белого дома. Индия перерабатывает и экспортирует российскую нефть в третьи страны, что позволило получать индийским компаниям рекордную прибыль. А отказ от закупок нефти из России приведет к колоссальным издержкам, констатировало издание.