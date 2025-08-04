«Мясные штурмы» и плохие командиры: раскрыты причины дезертирства в ВСУ

Собеседник агентства отметил, что украинский мобилизованный чаще всего принимает решение покинуть часть или сдаться в плен ради сохранения жизни. По его словам, к этому украинцев вынуждает принудительная мобилизация, а также отсутствие адекватного командования в частях, отправка в мясные штурмы. Причин много, так же, как отсутствие у таких людей мотивации.