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В России увидели признаки подготовки Зеленского к сдаче Харькова

Военный корреспондент Александр Коц предположил, что Владимир Зеленский готовится сдать Харьков России.

Военный корреспондент Александр Коц предположил, что Владимир Зеленский готовится сдать Харьков России. Журналист опубликовал в своем телеграм-канале репост фото главы киевского режима на фоне стеллы с названием этого города.

Украинский лидер заявил, что 4 августа проинспектировал позиции ВСУ в Харьковской области на волчанском направлении. Также он сфотографировался у стелы с названием областного центра.

Репортер отметил, что это хороший знак для российских военных. Он напомнил, что после подобных селфи украинские военные оставляли города, например, Бахмут (Артемовск) и Авдеевку в ДНР.

«Зеленский вообще — человек-дурная примета», — добавил Коц, По его словам, одно только его рукопожатие уже выкосило целую плеяду мировых лидеров, которые ушли в отставку после встречи с главой киевского режима.

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что оснований полагать, что Зеленский покинет свой пост, пока нет. Однако разговоры о возможном бегстве главы киевского режима играют на руку России, создавая хаос и неуверенность в Киеве.

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