Эксперт Кнутов раскрыл причины страха НАТО перед ракетой «Циркон» для Су-57

«Ударные и малозаметные самолеты и ракеты нужны, в первую очередь, для подавления вражеской системы ПВО, — объясни эксперт. -Взлет МиГ-31К с ракетами “Кинжал” сразу же фиксируется радарами противника, а Су-57 может подойти к цели незаметно и поразить ракетой ЗРК противника, тот же американский Patriot, или радиолокационную станцию. Тем самым, “Цирконы” уничтожат комплексы ПВО противника, а МиГи уничтожат цели, которые эти ПВО прикрывали».