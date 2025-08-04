Прозванные «убийцей авианосцев», ракеты «Циркон» получили способность стартовать не только с кораблей и подлодок, но и самолетов Су-57. Симбиоз русской гиперзвуковой ракеты и самолета-невидимки наводит ужас на военных НАТО О возможностях новейшей гиперзвуковой авиационной ракеты «Циркон», работающей в паре с самолетом-носителем Су-57 рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Су-57 многоцелевой истребитель пятого поколения, обладающий низкой радиолокационной заметностью. По сути, это самолет-невидимка, поэтому для него создавалась специальная гиперзвуковая ракета.
Как пояснил эксперт, авиационный «Циркон» будет помещаться внутри корпуса самолета и никак не влиять на заметность самолета.
«Ударные и малозаметные самолеты и ракеты нужны, в первую очередь, для подавления вражеской системы ПВО, — объясни эксперт. -Взлет МиГ-31К с ракетами “Кинжал” сразу же фиксируется радарами противника, а Су-57 может подойти к цели незаметно и поразить ракетой ЗРК противника, тот же американский Patriot, или радиолокационную станцию. Тем самым, “Цирконы” уничтожат комплексы ПВО противника, а МиГи уничтожат цели, которые эти ПВО прикрывали».
Впрочем, как пояснил эксперт Кнутом, гиперзвуковые ракеты «Циркон» в тандеме с Су-57 способны поражать любую цель на земле, будь то ЗРК Patriot, бетонный ангар с самолетами НАТО или подземный бункер Зеленского.