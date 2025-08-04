ЕК: Евросоюз не отменил, а заморозил на полгода ответные пошлины против США

Европейский союз не отменил, а временно приостановил действие ответных пошлин на американские товары общей стоимостью €93 миллиарда. Мера приостановлена на шесть месяцев в связи с заключением торговых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.