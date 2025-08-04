ЕК: Евросоюз не отменил, а заморозил на полгода ответные пошлины против США

Европейский союз не отменил, а временно приостановил действие ответных пошлин на американские товары общей стоимостью €93 миллиарда. Мера приостановлена на шесть месяцев в связи с заключением торговых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.
«ЕС продолжает взаимодействие с США по завершению подготовки исполнительных механизмов, предусмотренных совместным заявлением от 27 июля. В целях реализации достигнутых договоренностей Еврокомиссия приняла решение приостановить действие ответных мер, которые должны были вступить в силу 7 августа», — говорится в официальном заявлении.
Разработанные Еврокомиссией меры предусматривают два пакета ограничений. Первый из них, объемом €21 миллиард, был рассчитан как ответ на американские пошлины на европейские сталь и алюминий.
Второй пакет — на сумму €72 миллиарда — планировалось ввести в случае, если США с 1 августа введут пошлину в 30 процентов на весь импорт из стран Евросоюза.