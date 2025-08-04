Раскрыто условие, при котором РФ пойдет на компромисс с США

Россия найдет компромисс с США по поводу размещения подлодок только при желания Вашингтона.
Россия готова рассмотреть возможность компромисса в ситуации с размещением подлодок с Соединенными Штатами Америки при условии, что Вашингтон также проявит готовность к взаимным уступкам. Об этом сообщил URA.RU военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя перспективы диалога между Россией и США.
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«Да, но только если американцы пойдут на этот компромисс», — заявил Кнутов, отвечая на вопрос журналистов, может ли Москва пойти на компромисс с США после заявлений американского лидера Дональда Трампа. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.
По словам эксперта, ключевым условием для достижения компромисса может стать проведение встречи лидеров России, США и Китая. «Я допускаю, что, если состоится встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае в начале сентября, это будет Ялта-2», — отметил собеседник агентства.
Кнутов отметил, что Россия, США и Китай (пусть и в несколько ином составе) вновь окажутся за одним столом переговоров, чтобы определить сферы своих интересов, подобно тому как это происходило на Ялтинской и Потсдамской конференциях. По его словам, такой формат взаимодействия является единственно разумным и возможным способом обеспечить долгосрочный мир и стабильное развитие человечества на многие десятилетия вперед.
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Эксперт также обратил внимание на то, что возможность достижения договоренностей зависит от позиции Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что американский политический курс с лозунгом «Сделаем Америку великой» предполагает доминирование США на мировой арене и не предусматривает равноправных отношений с Россией и Китаем. По его мнению, именно этот фактор может стать препятствием для выработки компромиссных решений между тремя странами.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил, что выставление Трампом ультимативных требований России и сокращение сроков для достижения перемирия между Москвой и Киевом увеличивает риски и способно спровоцировать военное противостояние между Россией и Штатами. В ответ на это американский лидер заявил, что отдал распоряжение о переброске двух атомных подводных лодок в непосредственную близость к российским границам.
По данным на 4 августа, подлодки прибыли в назначенный регион дислокации. Как сообщил Белый дом, судна уже находятся там, где «им необходимо быть». Подробнее о публичной ссоре Трампа и Медведева — в материале URA.RU.