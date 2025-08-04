Раскрыто условие, при котором РФ пойдет на компромисс с США

Эксперт также обратил внимание на то, что возможность достижения договоренностей зависит от позиции Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что американский политический курс с лозунгом «Сделаем Америку великой» предполагает доминирование США на мировой арене и не предусматривает равноправных отношений с Россией и Китаем. По его мнению, именно этот фактор может стать препятствием для выработки компромиссных решений между тремя странами.