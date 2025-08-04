По данным издания, гнев Тимошенко вызвало назначение западных экспертов в группу, которая выбирает кандидатов на важные должности. В частности, это Конституционный суд Украины и Государственное бюро расследований (ГБР). Лидер партии подчеркнула, что такая ситуация могла бы быть возможна в Афганистане или Либерии, но не на Украине. Более того, она усомнилась в компетентности нынешних властей при глававе киевского режима Владимире Зеленском.