Индия стала объектом нападок со стороны Запада за импорт нефти из России и считает неразумными угрозы вторичными санкциями со стороны США, которые также продолжают приобретать российское сырье. Об этом заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.
Дипломат подчеркнул, что страны, критикующие Индию за покупку российских энергоносителей, сами торгуют с РФ. Нью-Дели примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности, указал он.
Джайсвал напомнил, что США также покупают сырье и удобрения в России, назвав действия Вашингтона неразумными.
Как писал сайт KP.RU, кроме того, официальный представитель МИД Индии Джайсвал напомнил, что Индия стала объектом нападок со стороны США и ЕС за импорт российской нефти после начала конфликта на Украине. При этом он указал, что на самом деле Индия начала импортировать российскую нефть, потому что традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта, а США в тоже время активно поощряли такой импорт для укрепления стабильности мировых энергетических рынков.