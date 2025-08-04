Как писал сайт KP.RU, кроме того, официальный представитель МИД Индии Джайсвал напомнил, что Индия стала объектом нападок со стороны США и ЕС за импорт российской нефти после начала конфликта на Украине. При этом он указал, что на самом деле Индия начала импортировать российскую нефть, потому что традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта, а США в тоже время активно поощряли такой импорт для укрепления стабильности мировых энергетических рынков.