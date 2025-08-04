Матвиенко предложила зарубежному политику посетить Россию

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сказал, что председатель Совфеда Матвиенко пригласила председателя Меджлиса Туркмении Дуньюгозель Гулманову посетить Россию с официальным визитом.
Косачев заявил в ходе Парламентского форума, что приглашение было принято, и проводится практическая подготовка.
Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, будет проводиться в Туркмении 5−8 августа.
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