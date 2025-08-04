Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матвиенко предложила зарубежному политику посетить Россию

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сказал, что председатель Совфеда Матвиенко пригласила председателя Меджлиса Туркмении Дуньюгозель Гулманову посетить Россию с официальным визитом.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сказал, что председатель Совфеда Матвиенко пригласила председателя Меджлиса Туркмении Дуньюгозель Гулманову посетить Россию с официальным визитом.

Косачев заявил в ходе Парламентского форума, что приглашение было принято, и проводится практическая подготовка.

Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, будет проводиться в Туркмении 5−8 августа.

Читайте материал «Тишковец: Москва приближается к суточному рекорду дождей».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше