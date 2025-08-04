Косачёв объяснил, почему Россия списывает долги некоторым странам

Он отметил, что большая часть этих долгов образовалась ещё в советский период, когда СССР предоставлял развивающимся государствам безвозвратные займы. По его словам, тогда понимали, что эти средства не вернутся в экономику страны, поскольку являлись своеобразной платой за идеологический выбор. Так и произошло, однако, как пояснил Косачёв, согласно российскому законодательству, в частности Бюджетному кодексу, Россия не может предоставлять новые кредиты партнёрам, пока те не погасят предыдущие обязательства. Именно поэтому, чтобы решить эту проблему, приходится идти на списание задолженностей.