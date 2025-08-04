Сенатор Косачев: РФ списывает долги странам для развития сотрудничества

По его словам, эти средства предоставлялись правительствам, осознававшим, что в экономику они так и не вернутся. Он добавил, что за последние два десятилетия Россия аннулировала странам Африки долгов на сумму свыше 20 миллиардов долларов, однако не стал называть конкретные государства.