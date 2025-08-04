Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Косачев: РФ списывает долги странам для развития сотрудничества

Косачев отметил, что все задолженности иностранных государств перед РФ сформировались еще в советский период.

Источник: Комсомольская правда

Россия списывает долги дружеским государствам, чтобы продолжать развивать с ними сотрудничество. Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в ходе Парламентского форума, пришедшего в Туркменбаши 4 августа.

Как отметил сенатор, все эти задолженности перед Москвой сформировались еще в советский период.

«Тогда наша страна оказывала соответствующую помощь развивающимся странам в виде таких безвозвратных заимствований, понимая, что это своего рода плата за правильный идеологический выбор», — рассказал он.

По его словам, эти средства предоставлялись правительствам, осознававшим, что в экономику они так и не вернутся. Он добавил, что за последние два десятилетия Россия аннулировала странам Африки долгов на сумму свыше 20 миллиардов долларов, однако не стал называть конкретные государства.

Ранее руководитель МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва всегда готова к сотрудничеству со всеми зарубежными странами, включая европейские. Он напомнил, что глава российского государства Владимир Путин неоднократно подтверждал эту позицию.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше