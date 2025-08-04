Сенатор Косачев: РФ списывает долги странам для развития сотрудничества

Россия списывает долги дружеским государствам, чтобы продолжать развивать с ними сотрудничество. Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в ходе Парламентского форума, пришедшего в Туркменбаши 4 августа.
Как отметил сенатор, все эти задолженности перед Москвой сформировались еще в советский период.
«Тогда наша страна оказывала соответствующую помощь развивающимся странам в виде таких безвозвратных заимствований, понимая, что это своего рода плата за правильный идеологический выбор», — рассказал он.
По его словам, эти средства предоставлялись правительствам, осознававшим, что в экономику они так и не вернутся. Он добавил, что за последние два десятилетия Россия аннулировала странам Африки долгов на сумму свыше 20 миллиардов долларов, однако не стал называть конкретные государства.
Ранее руководитель МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва всегда готова к сотрудничеству со всеми зарубежными странами, включая европейские. Он напомнил, что глава российского государства Владимир Путин неоднократно подтверждал эту позицию.