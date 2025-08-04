Раскрыта вероятность развязывания Трампом большой войны

Перенджиев также разъяснил, как следует воспринимать острую риторику Дмитрия Медведева. По его мнению, это осознанный и зеркальный ответ на агрессивные выпады со стороны западных политиков, включая самого Трампа. Таким образом, Медведев показал, что Россия может зеркально ответить на жесткие высказывания и западным политикам необходимо думать, прежде чем делать агрессивные заявления.