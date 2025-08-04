В Совфеде объяснили, почему Россия списывает долги другим странам

Косачев добавил, что, выделяя средства, власти понимали, что эти деньги в экономику не вернутся. По его словам, за последние 20 лет Москва списала больше 20 миллиардов долларов странам Африки, однако, какие конкретно государства имеются ввиду сенатор не уточнил.