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В Совфеде объяснили, почему Россия списывает долги другим странам

Россия списывает долги развивающимся странам в целях дальнейшего сотрудничества.

Россия списывает долги развивающимся странам в целях дальнейшего сотрудничества. Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Он отметил, что большинство этих долгов образовались еще в советские времена.

«Тогда наша страна оказывала соответствующую помощь развивающимся странам в виде безвозвратных заимствований, понимая, что это своего рода плата за правильный идеологический выбор», — заявил сенатор.

Косачев добавил, что, выделяя средства, власти понимали, что эти деньги в экономику не вернутся. По его словам, за последние 20 лет Москва списала больше 20 миллиардов долларов странам Африки, однако, какие конкретно государства имеются ввиду сенатор не уточнил.

О том, что Россия списала Африке 23 миллиона долларов долгов президент Владимир Путин заявил еще в июле 2023 года.

Глава государства заявил, что РФ принимает участие в усилия по облегчению долгового бремени стран африканского континента.