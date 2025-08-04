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В Палате представителей США призвали Трампа признать палестинское государство

«Активизация усилий по обеспечению палестинской государственности является побочным продуктом недовольства законодателей обостряющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа», — отмечает портал.

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более десятка демократов из Палаты представителей США призвали администрацию президента Дональда Трампа признать палестинское государство. Об этом говорится в письме законодателей, поступившем в распоряжение портала Axios.

«Активизация усилий по обеспечению палестинской государственности является побочным продуктом недовольства законодателей обостряющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа», — отмечает портал.

В письме президенту Дональду Трампу и госсекретарю Марко Рубио говорится, что трагическая ситуация в Газе лишь подчеркивает давно назревшую необходимость признать право палестинцев на самоопределение. «Мы призываем правительства других стран, которые еще не признали палестинскую государственность, включая Соединенные Штаты, сделать то же самое», — указывается в тексте.

Кроме того, конгрессмен-демократ Эл Грин от Техаса планирует представить на рассмотрение Конгресса резолюцию, подтверждающую право Палестины на существование как государства.

Как подчеркивает Axios, письмо законодателей появилось на фоне растущего международного признания Палестины, в частности со стороны Франции, Великобритании и Канады. -0-

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