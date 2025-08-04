В Палате представителей США призвали Трампа признать палестинское государство

В письме президенту Дональду Трампу и госсекретарю Марко Рубио говорится, что трагическая ситуация в Газе лишь подчеркивает давно назревшую необходимость признать право палестинцев на самоопределение. «Мы призываем правительства других стран, которые еще не признали палестинскую государственность, включая Соединенные Штаты, сделать то же самое», — указывается в тексте.