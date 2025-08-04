Стало известно, почему Трамп угрожает России ядерными подлодками

«Трамп еще с предвыборной кампании ведет многоходовую игру, когда республиканцы говорили, что их основная задача — поссорить Россию с Китаем и перетянуть нас на свою сторону. Поэтому заигрывание с Россией — это попытка добиться резкого ухудшения отношений с Китаем. Но Трамп понял, что у него ничего не получается», — пояснил эксперт. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.