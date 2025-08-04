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Стало известно, почему Трамп угрожает России ядерными подлодками

Глава США Дональд Трамп использует угрозы размещения ядерных подлодок у российских берегов как элемент давления, чтобы склонить Москву к переговорам. Об этом в интервью URA.RU рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Трамп пытается надавить подлодками на Россию.

Глава США Дональд Трамп использует угрозы размещения ядерных подлодок у российских берегов как элемент давления, чтобы склонить Москву к переговорам. Об этом в интервью URA.RU рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

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«Трамп еще с предвыборной кампании ведет многоходовую игру, когда республиканцы говорили, что их основная задача — поссорить Россию с Китаем и перетянуть нас на свою сторону. Поэтому заигрывание с Россией — это попытка добиться резкого ухудшения отношений с Китаем. Но Трамп понял, что у него ничего не получается», — пояснил эксперт. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.

Кнутов отметил, что, осознав неэффективность прежней линии, Трамп фактически продолжил политику давления на Россию, ранее проводимую его предшественником Джо Байденом. Главная цель — экономическое истощение России и принуждение к уступкам на переговорах.

В этой логике демонстрация военной мощи и угроза размещения стратегических вооружений рассматриваются как инструменты. По мнению Трампа, действия Вашингтона должны подтолкнуть российское руководство к диалогу на их условиях.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп принялся бряцать ядерными подлодками после ссоры с Медведевым: как отреагировали в мире.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев вступил в перепалку с Трампом. Политик отметил, что выставление главы США ультимативных требований России и сокращение сроков для достижения перемирия только увеличивает риски военного противостояния между Москвой и Вашингтоном.

В ответ на заявления Медведева Трамп сообщил, что отдал распоряжение о переброске двух атомных подводных лодок к российским границам. Как сообщили в Белом доме 4 августа, судна уже прибыли в назначенный регион дислокации.

Кремль аккуратно отнесся к угрозам главы США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, но не собирается вступать в полемику по этому поводу. Он также подчеркнул очевидность того факта, что американские атомные подлодки всегда находятся на боевом дежурстве. Подробнее о публичной ссоре Трампа и Медведева — в материале URA.RU.

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