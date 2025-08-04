Германия приступила к созданию пит-стопов на случай конфликта с Россией

Германия приступила к созданию специализированных логистических узлов для приема и сопровождения военных колонн в условиях возможного конфликта с Россией. Об этом сообщил командующий новой дивизией территориальной обороны бундесвера генерал-майор Андреас Хенне в интервью изданию Focus Online.
По словам Хенне, после начала конфликта на Украине ситуация с безопасностью в Европе кардинально изменилась, и бундесвер адаптирует свою инфраструктуру к новым условиям.
«Мы следим за тем, чтобы переброска союзнических войск проходила без сбоев. Для этого в стране создаются так называемые центры поддержки конвоев. Во сути, это своеобразные “пит-стопы” для военнослужащих», — отметил генерал.
Ранее в Эстонии усилили пограничный контроль на переходе с Россией.