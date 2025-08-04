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Хенне: ФРГ создает «пит-стопы» для военных НАТО на случай конфликта с РФ

Ситуация с безопасностью в Европе радикально изменилась, заявил генерал.

Источник: Аргументы и факты

Германия разворачивает логистические хабы для военных колонн на случай вооруженного столкновения с Россией, сообщил генерал-майор Андреас Хенне, командующий новой дивизией теробороны бундесвера.

В интервью Focus Online он рассказал, что после начала конфликта на Украине НАТО разработала новую модель сил, предполагающую, что у союзников должна быть возможность в короткие сроки перебросить войска на северо-восточный фланг.

«Для тех сил, которые при необходимости будут переброшены на северо-восточный фланг, Германия — ключевой логистический узел Мы следим за тем, чтобы переброска союзников проходила гладко», — сказал Хенне.

По его словам, по пути на восток для военных создаются так называемые центры поддержки конвоев.

«Их можно назвать пит-стопом для военнослужащих», — сказал генерал.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что планирование стран НАТО нацелено на создание угрозы России и подготовку военной машины к столкновению с РФ.

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