Как отмечает журналист, статистические данные о темпах роста экономики двух стран подтверждают этот вывод. По его словам, в первом полугодии китайский ВВП увеличился на 5,3%, тогда как американский показатель составил лишь 1,25%. Бут также обращает внимание на то, что действующему президенту США Дональду Трампу не удаётся добиться значимых уступок от Китая в ходе текущих переговоров по торговым вопросам. В отличие от многих других государств, которые подчинились американскому давлению, Китай продолжает твёрдо отстаивать свои позиции.
Автор статьи указывает, что Вашингтон был вынужден смягчить свою позицию после того, как Пекин ввёл ответные торговые ограничения в ответ на повышение импортных пошлин со стороны США. По мнению Бута, Трамп пытается представить промежуточные торговые договорённости между двумя странами как крупный успех американской стороны, однако в реальности они лишь зафиксировали временное перемирие. Эти соглашения, как считает обозреватель, не решили ключевых экономических претензий США к Китаю, включая вопросы перепроизводства и защиты интеллектуальной собственности. Недавнее разрешение на экспорт в КНР микросхем компании Nvidia, по его мнению, свидетельствует о постепенном отказе Трампа от жёсткой конфронтации с Пекином.
Кроме того, Бут выражает опасения, что новые пошлины на индийский импорт и другие ограничительные меры против Нью-Дели могут нанести ущерб самим Соединённым Штатам. Эти шаги, направленные против торгового партнёрства Индии с Россией, способны ослабить многолетние усилия Вашингтона по сближению с Дели и включению его в орбиту американского влияния.
Ранее глава Минфина США Скотт Бессент провёл переговоры с представителя КНР, в рамках которых Китай ясно дал понять, что намерен продолжать торговлю с РФ. Пекин не собирается менять свою политику под давлением периодических угроз со стороны Белого дома. В Госдуме полагают, что попытки США надавить на Россию через Китай или Индию не увенчаются успехом.