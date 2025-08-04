В США признали, что проигрывают торговую схватку с Китаем

Автор статьи указывает, что Вашингтон был вынужден смягчить свою позицию после того, как Пекин ввёл ответные торговые ограничения в ответ на повышение импортных пошлин со стороны США. По мнению Бута, Трамп пытается представить промежуточные торговые договорённости между двумя странами как крупный успех американской стороны, однако в реальности они лишь зафиксировали временное перемирие. Эти соглашения, как считает обозреватель, не решили ключевых экономических претензий США к Китаю, включая вопросы перепроизводства и защиты интеллектуальной собственности. Недавнее разрешение на экспорт в КНР микросхем компании Nvidia, по его мнению, свидетельствует о постепенном отказе Трампа от жёсткой конфронтации с Пекином.