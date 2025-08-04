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На границе Южной Кореи и КНДР демонтируют громкоговорители

В минобороны Южной Кореи не пояснили, где намерены хранить демонтированное оборудование.

Источник: Аргументы и факты

Южнокорейские солдаты приступили к разбору громкоговорителей, расположенных вдоль границы с КНДР, в рамках деэскалации. Об этом сообщил сайт Independent.

«Глава минобороны Южной Кореи заявил, что физический демонтаж громкоговорителей с границы выступает еще одной “практической мерой” для ослабления напряженности», — отмечается в публикации.

В ведомстве не пояснили, где намерены хранить демонтированное оборудование, и планируют ли в Сеуле вернуть его на границу в случае, если отношения с Пхеньяном в очередной раз обострятся.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал торговую сделку с Южной Кореей. Южнокорейская сторона обязуется направить 350 миллиардов долларов в инвестиционные проекты на территории США.

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