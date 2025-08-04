The Guardian: Трамп теряет нить мыслей и рассказывает странные истории

«Конечно, на фоне предыдущего президента Джо Байдена, который постоянно падал и еле говорил, Трамп смотрится как апофеоз здоровья. Однако у него действительно есть определенные проблемы. Очевидно, что он чаще оговаривается на публике, чем это было в 2016 году или в 2020 году, и выступает уже несколько хуже, чем было тогда. Эффект старения президентов приведет к тому, что на выборах 2028 года обе партии будут выдвигать своими кандидатами кого-то гораздо моложе», — сказал политолог.