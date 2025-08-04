Лидер партии Макрона решил ее переименовать

Руководитель президентской центристской партии «Ренессанс» Габриэль Атталь заявил, что планирует переименовать ее. Одной из целей будет «дистанцироваться от действующего президента Эмманюэля Макрона», сказал Атталь.
Генеральный секретарь партии, в прошлом занимавший пост премьер-министра Франции, сказал, что «Возрождение» — «слабый бренд».
Ближайшие выборы президента Франции состоятся в 2027 году. Макрон не сможет в них участвовать.
Партия Макрона переименовывалась дважды.
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