План Трампа дает сбой: Китай вслед за Индией жестко ответил на требования США

Китай отклонил необоснованные требования США и угрозы американского президента Дональда Трампа ввести вторичные санкции, если страна не прекратит покупать российскую нефть. Об этом заявил МИД КНР, его цитирует Associated Press.
«Китай всегда будет обеспечивать свои поставки энергии способами, которые отвечают нашим национальным интересам. Принуждение и давление ничего не дадут», — говорится в заявлении.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что КНР будет решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее МИД Индии в схожем ключе отреагировал на угрозы Белого дома, отметив, что страна стала объектом нападок со стороны Запада за импорт российской нефти, хотя ранее США поддерживали такие закупки для стабильности мировых энергорынков. В заявлении ведомства подчеркивалось, что Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности.