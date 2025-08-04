План Трампа дает сбой: Китай вслед за Индией жестко ответил на требования США

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее МИД Индии в схожем ключе отреагировал на угрозы Белого дома, отметив, что страна стала объектом нападок со стороны Запада за импорт российской нефти, хотя ранее США поддерживали такие закупки для стабильности мировых энергорынков. В заявлении ведомства подчеркивалось, что Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности.