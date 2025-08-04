Объяснена причина жестких постов Медведева в Telegram

«К сожалению, на Западе понятие дипломатической этики стало умирать еще лет 10 назад. Особенно при Байдене оно ушло в прошлое. Связано это с тем, что глобализация была не заинтересована в укреплении национальных государств», — заявил Кнутов, уточнив, что Медведев использует резкую риторику в публичных заявлениях, чтобы говорить с западными политиками на понятном им языке. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.